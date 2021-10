Nokia 6310 torna sul mercato dopo 20 anni: c'è anche Snake!

Torna in Italia, 20 anni dopo l'originale, l'iconico Nokia 6310. Il cellulare della casa finlandese si rifà il look per stare al passo con i tempi, ma mantiene alcune delle caratteristiche che l'hanno reso celebre a livello mondiale, tra cui Snake.

A livello estetico lo smartphone mantiene molte delle linee della versione originale, come si può edere nell'immagine comparativa in calce, ma non mancano gli elementi di novità. Il display è QVGA da 2,8 pollici, alimentato da una batteria da 1150 mAh.

Sul retro è presente una fotocamera base, da soli 0,3 megapixel, mentre gli elementi classici sono rappresentati dalla presenza del jack da 3,5mm ed il supporto alla radio FM. La memoria interna è di soli 16 megabyte, mentre la RAM è da soli 8 megabyte.

L'acquisto può essere effettuato già su Amazon:

Nokia 6310 con display curvo da 2,8 pollici, 8 MB RAM, 16 MB di spazio di archiviazione (32 GB con schede microSD), batteria da 1150 mAh, fotocamera posteriore (0,3 megapixel) - Nero: 59,90 Euro

Nokia 6310 con display curvo da 2,8 pollici, 8 MB RAM, 16 MB di spazio di archiviazione (32 GB con schede microSD), batteria da 1150 mAh, fotocamera posteriore (0,3 megapixel) - Verde: 59,90 Euro

La consegna a casa è garantita entro domani se si effettua l'ordine entro 4 ore. La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon.