Nokia 7.1 ufficiale: caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

Nokia ha appena tenuto un evento in grande stile in quel di Londra, dove ha presentato il suo nuovo smartphone 7.1. Vengono confermati essenzialmente tutti i rumor circolati online negli scorsi giorni, compreso il fatto che si tratta di un dispositivo appartenente al programma Android One. Vediamo assieme il tutto dettagliatamente.

A livello di caratteristiche tecniche, Nokia 7.1 monta un display IPS LCD da 5,84 pollici con aspect ratio 19:9, risoluzione Full HD+ (2244 x 1080 pixel) e notch stile iPhone X posto in alto, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 636 operante alla frequenza massima di 1,8GHz, una GPU Adreno 509, 3/4GB di RAM, 32/64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 400GB), una dual camera posteriore con ottiche ZEISS da 12MP (f/1.8) + 5MP (f/2.4), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 3060 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo nella sua Android One Edition, ovvero con esperienza essenzialmente stock che dispone di 2 anni garantiti di supporto. Nokia ha promesso che presto arriverà l'aggiornamento ad Android 9 Pie, forse già entro fine mese.

Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Bluetooth 5 passando per la porta USB Type-C. Oltre a questo, non mancano il sensore di impronte digitali, il jack per le cuffie, il Dual SIM e il supporto alla tecnologia PureDisplay, sviluppata in partnership con Pixelwork, che migliora l'esperienza di visualizzazione. Essa regola automaticamente il contrasto e la luminosità dello schermo in base all'ambiente e supporta l'HDR. Molto interessante anche il fatto che Nokia 7.1 sia in grado di convertire automaticamente contenuti SDR in HDR. Questo significa sensibili miglioramenti in ambito di colore, luminosità e gamma dinamica. Insomma, sembra che la società finlandese punti molto sul comparto multimediale con questo Nokia 7.1. Le dimensioni dello smartphone sono di 149,7 x 71,18 x 9,14 mm, per un peso di 160 grammi. Le colorazioni disponibili sono Gloss Midnight Blue e Gloss Steel.

Nokia 7.1 arriverà in Italia solamente nella variante da 3/32GB di RAM a partire dal 15 ottobre (nei punti vendita). Dal 5 ottobre saranno attivati i preordini presso il Nokia Temporary Store di Scalo Milano, Amazon, Mediaworld online e i punti vendita Expert. Il prezzo di partenza è di 359 euro. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale.



Le foto qui sotto provengono dall'evento di Milano, dove eravamo presenti.