Nokia 7.2 e 6.2 sono ufficiali: HMD va all'assalto della fascia media!

Nokia, durante il panel dell'IFA di Berlino, Nokia ha presentato i nuovi smartphone di fascia media attraverso cui mira a rinnovare la propria sfida al segmento di mercato. Trovano praticamente conferma in toto le indiscrezioni trapelate questa mattina, ecco le specifiche tecniche.

Nokia 7.2

Display: 6,3 pollici LCD con notch a goccia e risoluzione 1080p+, supporto HDR10;

L'arrivo nei negozi è previsto per il mese di Settembre al prezzo di 300 Euro per la variante con 6/64GB di memoria.

Nokia 6.2

Display: 6,3 pollici LCD con notch a goccia e risoluzione 1080p+, supporto HDR10;

Il Nokia 6.2 sarà disponibile sul mercato a 209 Euro in Europa, ma la data di lancio ancora non è stata annunciata in via ufficiale, sebbene i colleghi di The Verge parlino di fine settembre.

I due smartphone condividono anche il sensore per le impronte digitali montato sulla scocca posteriore, e come abbiamo avuto modo di spiegarvi nelle schede tecniche, condividono gran parte delle specifiche. Il Nokia 7.2 avrà anche un pannello in vetro smerigliato che lo differenzierà dal fratello minore.