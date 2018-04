Nokia 7 Plus e Nokia 1 disponibili da oggi in Italia

HMD Global ha annunciato che da oggi i Nokia 7 Plus e Nokia 1 sono disponibili in tutte le migliori catene di distribuzione di prodotti d'elettronica del nostro paese, a prezzi radicalmente differenti tra di essi in quanto si rivolgono a due fasce diverse di mercato.

Il Nokia 7 Plus, infatti, sarà disponibile in due combinazioni di colore (Nero/Rame e Bianco/Rame) al prezzo consigliato di 399 Euro, mentre Nokia 1 può essere acquistato in rosso e blu a 99 Euro. Per quest'ultimo le cover Xpress-on, che sono state mostrate da HMD Global in sede di presentazione ufficiale, sono ovviamente vendute separatamente a partire da 12,90 Euro a coppia nella colorazioni azzurro, grigio, giallo e rosa.

Nokia 7 Plus, per chi non lo conoscesse è un dispositivo basato su uno schermo da 6 pollici con risoluzione di 2160x1080 pixel IPS LCD, processore Qualcomm Snapdragon 660 octa-core accompagnato da 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interni, comunque espandibili attraverso microsD.

Nokia 1, invece, rappresenta a tutti gli effetti la soluzione di fascia bassa della società finlandese. Caratterizzato da uno schermo da 4,5 pollici con risoluzione di 854x480 pixel, il dispositivo sfoggia il processore MediaTek MT6737M, GPU Mali-T720, 1 gigabyte di RAM ed 8 gigabyte di RAM espandibile fino a 128 gigabyte tramite microSD.