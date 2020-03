Nokia 8.3 5G, 5.3, 1.3 e 5310 ufficiali: chi si ricorda lo storico 5310 Xpress Music?

Nokia guarda al futuro, alla connettività 5G, ma anche al passato, a quel 5310 Xpress Music che aveva fatto "innamorare" gli amanti della buona musica nell'ormai lontano 2007. Futuro e passato si combinano nei quattro smartphone annunciati oggi 19 marzo 2020 dall'azienda finlandese, dando vita al presente.

C'è da dire che durante l'evento di presentazione non sono state svelate le caratteristiche tecniche complete dei vari dispositivi, ma solamente quelle principali. In ogni caso, "riassumiamo" di seguito quanto annunciato dalla società finlandese (sicuramente maggiori dettagli verranno forniti attraverso i canali ufficiali), completando le specifiche con quelle elencate da The Verge.

Nokia 8.3 5G è lo smartphone di punta del brand gestito da HMD Global. Stiamo parlando di un top di gamma che dispone di un PureDisplay da 6,81 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 765G, 6/8GB di RAM, 64/128GB di memoria interna, quattro fotocamere posteriori realizzate in collaborazione con Zeiss (64MP + 12MP + 2MP + 2MP), una fotocamera anteriore da 24MP con modalità Action Cam e una batteria da 4500 mAh. Il prezzo di partenza è fissato a 599 euro, mentre la disponibilità partirà dall'estate 2020.

Nokia 5.3 è il medio gamma della nuova famiglia di dispositivi dell'azienda finlandese. Lo smartphone monta uno schermo da 6,6 pollici con risoluzione 1600 x 720 pixel, un processore Qualcomm Snapdragon 665, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna, una fotocamera posteriore da 13MP, una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 4000 mAh. Lo smartphone aderisce al programma Android One di Google, che promette due anni di major release e tre anni di aggiornamenti lato sicurezza. Il prezzo è fissato a189 euro e la disponibilità è fissata per aprile 2020.

Nokia 1.3 è la proposta di fascia bassa e infatti monta Android Go. Lo smartphone dispone un display da 5,7 pollici con risoluzione 1520 x 720 pixel, un processore Qualcomm Snapdragon 215, 1GB di RAM, 16GB di memoria interna, una fotocamera posteriore da 8MP, una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 3000 mAh. Anche Nokia 1.3 aderisce al programma Android One di Google. Arriverà in aprile a un prezzo di 95 euro.

Nokia 5310 rappresenta il ritorno dello storico 5310 Xpress Music. Stiamo parlando di un telefono pensato principalmente per l'ascolto di musica, ma l'azienda finlandese ha implementato la possibilità di utilizzare la connessione dati 2.5G. Non mancano il jack audio da 3,5 mm per le cuffie, radio FM integrata, 16GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 32GB) e un display QVGA da 2,4 pollici. Il processore è un MediaTek MT6260A, affiancato da 8MB di RAM, mentre la batteria è da 1200 mAh. Il sistema operativo è basato su Firefox OS. Il prezzo è fissato a 39 euro, mentre la disponibilità dovrebbe partire già da questo mese.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale di Nokia. Qui sopra potete anche vedere la replica dell'evento di presentazione.