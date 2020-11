Nokia 8.3 5G ufficiale in Italia dopo molto tempo: prezzo e scheda tecnica

Vi ricordate di Nokia 8.3 5G, smartphone annunciato a inizio 2020? Be, ora il noto brand ha ufficializzato l'arrivo in Italia di questo dispositivo. Sono passati parecchi mesi, ma meglio tardi che mai.

Lo smartphone si può acquistare mediante il sito ufficiale italiano di Nokia a un prezzo di 599 euro per la variante da 6/64GB. Il modello da 8/128GB costa invece 649 euro. Sul suo portale ufficiale, Nokia afferma che l'acquisto di questo dispositivo include 6 mesi di abbonamento di prova Google One con 100GB di spazio di archiviazione. Per completezza d'informazione, vi segnaliamo inoltre che il prodotto si può acquistare anche su Amazon Italia a 530 euro tramite rivenditori (6/64GB). L'unica colorazione disponibile nel nostro Paese è quella Polar Night.

Per quel che concerne la scheda tecnica di Nokia 8.3 5G, troviamo un PureDisplay da 6,81 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 765G, 6/8GB di RAM, 64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), quattro fotocamere posteriori realizzate in collaborazione con Zeiss da 64MP + 12MP (ultra-wide) + 2MP (per le macro) + 2MP (per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 24MP e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica a 18W. Il sistema operativo è Android 10 (Android One).

Non mancano Action Mode, 5G, NFC, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 mm per le cuffie e Bluetooth 5.0. Potete approfondire le specifiche tecniche complete dello smartphone mediante il portale ufficiale di Nokia.



Per il resto, ad accompagnare Nokia 8.3 5G c'è anche Nokia 3.4, che è arrivato in Italia a un prezzo di 159 euro sul sito ufficiale.