Nokia 8.4 5G è in fase di sviluppo: in arrivo con modulo penta-camera e sensore da 108MP?

Dopo l’annuncio di Nokia 8.3 5G anche in Italia, avvenuto a novembre 2020 nonostante il lancio dello smartphone a inizio 2020, ora HMD Global a quanto pare starebbe lavorando sul successore per lanciarlo entro fine 2021. Una delle grandi novità potrebbe essere il modulo con cinque fotocamere.

Secondo un rapporto di NokiaPowerUser, lo smartphone Nokia 8.4 5G si focalizzerà sull’esperienza visiva grazie innanzitutto a un nuovo pannello "PureDisplay V4" Quad-HD + da 6,5 ​​pollici e con refresh rate di 120 Hz. Se, poi, lato selfie ci sarà una sola fotocamera in un notch all’angolo del display, posteriormente dovrebbe giungere un nuovo sistema composto da cinque sensori in realtà simile al Nokia 9 PureView: scendendo nel dettaglio, dovrebbero giungere un sensore principale da 108 megapixel assieme a un ultra grandangolare, un teleobiettivo, una lente macro e un sensore di profondità.

Non mancherebbero anche novità anche lato audio con la tecnologia OZO Audio di proprietà di Nokia implementata anche in altri smartphone come OnePlus 8 Pro. Sotto la scocca si parla di Snapdragon 775 o Snapdragon 775G, chip Qualcomm ancora in attesa di rilascio ufficiale ma che, sempre secondo NokiaPowerUser, dovrebbero trattarsi di SoC prodotti a 5 nanometri con CPU Kryo 6xx, supporto al 5G e alla registrazione di video 4K a 60 fps.

Non è noto nulla, invece, riguardo spazio di archiviazione e RAM in dotazione. Trattandosi comunque di indiscrezioni, il consiglio rimane quello di prenderle con le pinze.

Nokia starebbe pensando anche a cambiare nomi agli smartphone, o comunque introdurre una nuova serie denominata “G” pensata per il gaming.