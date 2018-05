Nokia 8 Sirocco disponibile da oggi anche in Italia: si parte da 799,99 Euro

Dopo la presentazione tenuta al Mobile World Congress di Barcellona, HMD Global ha annunciato che Nokia 8 Sirocco è disponibile da oggi in tutti i negozi d'elettronica italiani, a 799,99 Euro.

Oltre alle funzionalità di cui vi abbiamo parlato in fase di hands on ed anteprima, Nokia 8 Sirocco si contraddistingue dagli altri in quanto entra a far parte della famiglia Android One, offrendo un’esperienza software di alta qualità progettata da Google. Sarà aggiornato con le più recenti innovazioni per disporre del più elevato grado di sicurezza fornito direttamente da Google. Con un’installazione pure Android, Nokia 8 Sirocco è privo di modifiche dell’interfaccia utente o processi nascosti superflui che consumano batteria o rallentano il device per garantire un uso ottimale più prolungato nel tempo. Come tutti gli smartphone Nokia parte del programma Android One, dispone di un numero limitato di app precaricate per fornire più spazio di archiviazione.



Commercializzato con Android Oreo, consentirà di beneficiare delle funzionalità più recenti, tra cui Picture-in-Picture per il multitasking, Android Instant Apps per scoprire ed eseguire app con il minimo impatto, 60 fantastiche nuove emoji e funzionalità di ottimizzazione della batteria, come la limitazione dell'utilizzo delle applicazioni in background.

"Per noi il design è una priorità”, afferma Alberto Colombo, General Manager di HMD Global Italia. “Quello ideale dovrebbe consentire un utilizzo intuitivo e un funzionamento impeccabile in un look accattivante. Deve trasmettere qualcosa. Nokia 8 Sirocco è la vera incarnazione di quell'eleganza e qualità, grazie alla combinazione di una finitura in vetro curvo premium con prestazioni incredibili. Il nome Sirocco caratterizzava telefoni Nokia di alto livello del passato e ci è sembrato perfetto abbinarlo alla trasformazione di un telefono, già particolarmente apprezzato, in questo gioiello di design”.