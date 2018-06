Nokia 8110 4G: via ai pre-ordini su Amazon Italia. Si parte da 113 Euro

Dopo averlo annunciato al Mobile World Congress di Barcellona, il Nokia 8810 è finalmente pronto ad approdare anche nei negozi italiani. Come riportato dagli amici di Windows Central, sono aperti da oggi i pre-ordini dello smartphone su Amazon Italia.

Si parte da 113 Euro per la versione dello smartphone con scocca gialla, mentre è leggermente più cara quella nera, che ha un costo di 117 Euro. i prezzi, quindi, sono significativamente più alti rispetto agli 89 Euro di cui avevamo parlato su queste pagine anche al momento dell'annuncio, ma come sempre è probabile che questo rincaro sia da imputare al diverso regime fiscale.

Per entrambe le varianti, comunque, Amazon garantisce la prenotazione al prezzo minimo, il che vuol dire che anche se lo si prenota ora a 113 o 117 Euro, qualora il prezzo dovesse scendere al momento della spedizione, gli utenti pagheranno quest'ultimo.

Lo smartphone include un display da 2,45 pollici QVGA curvo (da qui la forma a banana ripresa da molti siti), fotocamera posteriore da 2 megapixel con flash LED, 4 gigabyte di memoria e batteria in grado di garantire un'autonomia fino a 25 giorni in standby. A livello software è presente KaiOS, un sistema operativo proprietario che garantisce solo le funzioni di base per il telefono.