Nokia 8110 dà il benvenuto a Whatsapp: da oggi sullo Store

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia che WhatsApp è da oggi disponibile per Nokia 8110 in Italia. L’app può essere scaricata via software update dallo Store.

“Milioni di persone restano in contatto con i loro cari grazie alle app di messaggistica come WhatsApp, e volevamo offrire questa possibilità ai fan del nostro classico retro, il Nokia 8110. Oggi, puoi restare al passo con i tuoi gruppi di parenti e amici, condividere messaggi e non perderti nulla, tutto con lo stile e l’eleganza di un vero classico Nokia”, commenta Alberto Colombo, General Manager di HMD Global Italia.

Dotato di un’interfaccia semplice e familiare, il Nokia 8110 offre una meccanica tattile intuitiva, con lo slide per accettare o terminare una chiamata, e un design che invita a intrattenersi con il caratteristico helicopter-style spin. Il telefono racchiude la qualità che ci si aspetta da un telefono Nokia, assicurando durabilità e affidabilità.

Basato su KaiOS, Nokia 8110 è perfetto per chiunque sia alla ricerca di un iconico feature phone 4G o un companion phone. È anche dotato dello Store, la casa delle app KaiOS, contenuti interessanti e servizi che potenziano la user experience. Questo comprende una gamma di applicazioni Google precaricate quali Google Assistant, Google Maps e Google Search. Facebook può essere scaricato dallo store.

Disponibile in due colori, nero e giallo banana, il Nokia 8110 ha tutto ciò che amavi, ma più bello, compreso Snake.