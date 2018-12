Nokia 9 PureView: Evleaks conferma le cinque fotocamere posteriori

Nokia 9 PureView continua a rimare al centro di rumor e leak e questa volta una presunta immagine ufficiale è passata per le mani del noto leaker Evleaks, che oramai da anni svolge la sua attività in modo piuttosto affidabile. Appare dunque ormai chiaro che lo smartphone avrà cinque fotocamere posteriori.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di PhoneArena e scritto su Twitter da Evleaks, quello che potete vedere qui sotto sarebbe un render ufficiale del tanto atteso Nokia 9 PureView. L'immagine sembra confermare tutti i rumor e leak trapelati in precedenza.

Vi ricordiamo che i precedenti rumor descrivevano un Nokia 9 PureView montante un display da 5,9 pollici con risoluzione Full HD+ e aspect ratio 18:9, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 845, fino a 8GB di RAM, fino a 128GB di memoria interna e una batteria da ben 4150 mAh. Sul lato destro del dispositivo dovremmo trovare il bilanciere del volume e il pulsante d'accensione. Il retro è probabilmente in vetro.

Non ci sono ulteriori informazioni in merito al presunto Nokia 9 PureView, ma stando a diverse fonti la società finlandese potrebbe annunciare questo nuovo smartphone già nel corso della prossima edizione del CES di Las Vegas (8-12 gennaio 2019). Insomma, non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più.