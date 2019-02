Nokia 9 PureView si avvicina: trapelano online i presunti render ufficiali

Di Nokia 9 PureView, il prossimo top di gamma della società finlandese, si è parlato fin troppo negli ultimi mesi, soprattutto a causa delle probabili cinque fotocamere posteriori. Con l'avvicinarsi della presunta data di lancio, che secondo i rumor potrebbe essere fissata per fine febbraio, ovviamente continuano ad emergere nuovi leak.

Ebbene, stando anche a quanto riportato dai colleghi di GSMArena e 91mobiles, sono recentemente trapelati online i presunti render ufficiali dello smartphone, che potete vedere in allegato alla news. Essi sembrano confermare tutte le indiscrezioni emerse in precedenza, dal design alle caratteristiche tecniche. Insomma, oramai non sembrano esserci più dubbi su come sarà Nokia 9 PureView.

Vi ricordiamo che il prezzo di Nokia 9 PureView in Europa potrebbe essere di 749/799 euro. Parlando di caratteristiche tecniche, il top di gamma della società finlandese dovrebbe montare un pannello PureDisplay da 5,99 pollici con risoluzione QHD+ supporto all'HDR 10, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 845, fino a 8GB di RAM, fino a 128GB di memoria interna e una batteria da ben 4150 mAh. Sul lato destro del dispositivo dovremmo trovare il bilanciere del volume e il pulsante d'accensione. Il retro è probabilmente in vetro.

Insomma, non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più. Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo sicuramente di tenervi informati in merito.