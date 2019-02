Nokia 9 PureView si fa vedere in nuove immagini hands-on

Il periodo dell'anno preferito dagli appassionati di smartphone si sta per avvicinare. Il Mobile World Congress di Barcellona è alle porte e probabilmente ne vedremo delle belle. L'hype è alle stelle e ovviamente i rumor e i leak non sembrano voler smettere. Questa volta vi parliamo delle presunte immagini hands-on di Nokia 9 PureView.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Gizchina e NokiaPowerUser, lo smartphone dovrebbe essere presentato il prossimo 24 febbraio, giorno in cui HMD Global e Nokia terranno una conferenza nel contesto dell'edizione 2019 del Mobile World Congress di Barcellona.

Vi ricordiamo che il prezzo di Nokia 9 PureView in Europa potrebbe essere di 749/799 euro. Parlando di caratteristiche tecniche, il top di gamma della società finlandese dovrebbe montare un pannello PureDisplay da 5,99 pollici con risoluzione QHD+ supporto all'HDR 10, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 845, fino a 8GB di RAM, fino a 128GB di memoria interna e una batteria da ben 4150 mAh. Sul lato destro del dispositivo dovremmo trovare il bilanciere del volume e il pulsante d'accensione. Il retro è probabilmente in vetro. Oramai confermate le cinque fotocamere posteriori.

Insomma, non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più. Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo sicuramente di tenervi informati in merito.