Nokia 9 PureView: svelato il presunto prezzo per l'Europa, annuncio tra pochi giorni?

Nokia 9 PureView sta facendo parecchio parlare di sé online, soprattutto per via delle oramai sicure cinque fotocamere posteriori. Ebbene, ora è finalmente trapelato il presunto prezzo del nuovo flagship della società finlandese e a quanto pare lo smartphone dovrebbe essere annunciato tra pochi giorni.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di PhoneArena e Nokia_Leaks, il prezzo di Nokia 9 PureView in Europa potrebbe essere di 749/799 euro, mentre l'annuncio dovrebbe arrivare nel periodo che va dal prossimo 14 gennaio al 25 gennaio. Lo smartphone dovrebbe quindi "saltare" l'edizione 2019 del CES di Las Vegas (8-12 gennaio 2019).

Vi ricordiamo che Nokia 9 PureView dovrebbe montare un pannello PureDisplay da 5,99 pollici con supporto all'HDR 10, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 845, fino a 8GB di RAM, fino a 128GB di memoria interna e una batteria da ben 4150 mAh. Sul lato destro del dispositivo dovremmo trovare il bilanciere del volume e il pulsante d'accensione. Il retro è probabilmente in vetro.

Non ci sono in realtà molte altre informazioni legate al nuovo smartphone della società finlandese. L'unica cosa che possiamo fare è quindi aspettare qualche giorno per saperne di più. Restate sintonizzati su queste pagine: non mancheremo sicuramente di tenervi informati in merito.