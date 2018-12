Nokia 9 PureView trapela su Instagram: oramai sicure le cinque fotocamere

Dopo essere probabilmente stato rimandato per via di problemi legati al comparto fotografico, Nokia 9 PureView torna a far parlare di sé. Infatti, sono trapelate su Instagram alcune foto del nuovo presunto smartphone della società finlandese, che confermano le cinque fotocamere posteriori e alcune caratteristiche tecniche.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Wccftech, l'utente di Instagram che ha condiviso le foto ha anche svelato parte delle specifiche. Tra queste, troviamo un display da 5,9 pollici con risoluzione Full HD+ e aspect ratio 18:9, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 845, fino a 8GB di RAM, fino a 128GB di memoria interna e una batteria da ben 4150 mAh. Sul lato destro del dispositivo dovremmo trovare il bilanciere del volume e il pulsante d'accensione. Il retro è probabilmente in vetro.

Non ci sono ulteriori informazioni in merito al presunto Nokia 9 PureView, ma stando a diverse fonti la società finlandese potrebbe annunciare questo nuovo smartphone già nel corso della prossima edizione del CES di Las Vegas (8-12 gennaio 2019). Vi ricordiamo inoltre che Samsung aveva già "spoilerato" il Nokia 9 inserendolo in anticipo nella sua opzione "Buy Back", che consente all'utente di "rottamare" il suo "vecchio" smartphone ottenendo uno sconto sull'acquisto di un dispositivo Samsung.