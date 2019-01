Nokia 9 si mostra in un video leaked a 360 gradi: ecco tutti i dettagli

Queste giornate a cavallo tra il 2018 e il 2019 sono state molto intense per Nokia 9, smartphone che dovrebbe essere presentato nel contesto della prossima edizione del Mobile World Congress di Barcellona (25 - 28 febbraio). Diventato celebre online per le sue essenzialmente sicure cinque fotocamere posteriori, Nokia 9 è al centro di molti leak.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai soliti colleghi di The Verge e come potete vedere nel video presente qui sopra, il nuovo flagship della società finlandese dovrebbe montare un pannello PureDisplay da 5,99 pollici con supporto all'HDR 10, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 845, fino a 8GB di RAM, fino a 128GB di memoria interna e una batteria da ben 4150 mAh. Sul lato destro del dispositivo dovremmo trovare il bilanciere del volume e il pulsante d'accensione. Il retro è probabilmente in vetro.

Non ci sono ulteriori informazioni in merito al presunto Nokia 9 PureView, ma stando a diverse fonti la società finlandese potrebbe annunciare questo nuovo smartphone anche già nel corso della prossima edizione del CES di Las Vegas (8-12 gennaio 2019). Tuttavia, come accennato in apertura, The Verge parla anche di un possibile lancio al Mobile World Congress. Insomma, non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più.