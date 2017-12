Nokia 9 trapela di nuovo: in arrivo con doppia fotocamera posteriore?

HMD Global, il marchio licenziatario del brand, dovrebbe annunciare il Nokia 9 - lo smartphone top di gamma 2018 - nel corso del prossimo mese in occasione di un evento che, rumor alla mano, molto probabilmente si terrà in Cina.

Si tratta di un update del Nokia 6, che a quanto pare dovrebbe includere una nuova configurazione per la fotocamera posteriore, che si metterà in linea con la concorrenza, sfoggiando due obiettivi.

L'indiscrezione è stata lanciata da Nokiamob.net, che ha trovato dei riferimenti nella versione 8.0200.20 dell'applicazione Nokia Camera disponibile nella beta di Android 8.0 Oreo per Nokia 5. A quanto pare il prossimo smartphone top di gamma includerà un teleobiettivo con zoom fino a 2x, ed un obiettivo grandangolare. Gli utenti, sempre a giudicare dall'applicazione, saranno in grado di regolare la velocità dell'otturatore tra 1 ed 1/500, e scegliere ISO tra 100 e 2.000. Questo significa che Nokia ha scelto di rinunciare alla classica configurazione RGB/momochrome utilizzata nel Nokia 8, ed ha portato due sensori RGB con campi visivi e zoom diversi nello smartphone in arrivo tra qualche settimana.

Il Nokia 9 probabilmente includerà il numero di modello TA-1042, mentre il Nokia 6 (2018) è stato scovato come TA-1054. Alcune speculazioni parlano anche di due varianti con numeri di modello TA-1005 e TA-1009, ma a riguardo ancora non abbiamo indicazioni.