Nokia annuncia evento per il 6 ottobre: in arrivo il tablet T20 e altri smartphone?

La fine dell’estate e l’inizio dell’autunno costituiscono un periodo importante per il mercato tech ogni anno, dato che molti brand colgono l’occasione per presentare la loro ultima generazione di dispositivi ammiraglia. Dopo i grandi annunci di Apple, ora è anche Nokia a prepararsi per un importante evento atteso per il 6 ottobre 2021.

L’annuncio è giunto direttamente tramite l’account Twitter ufficiale Nokia Mobile, dove è stata pubblicata un’immagine teaser che ripercorre la storia dei dispositivi del marchio finlandese, dai primi cellulari ai nuovi smartphone d’ultima generazione. Parzialmente coperta dall’ombra, però, è una grande scatola bianca che, con ogni probabilità, contiene al suo interno un tablet.

Non sarebbe una grande novità tra gli appassionati del settore e tra i nostri lettori più attenti che ci hanno seguito durante l’estate: proprio a luglio, infatti, in rete si è discusso del tablet Nokia T20 di fascia medio-bassa, particolarmente accessibile nel prezzo ma non estremamente performante. A dirla tutta, secondo le ultime indiscrezioni il presunto Nokia T20 dovrebbe proporsi come diretto concorrente della gamma Amazon Fire o persino del nuovo iPad base.

Tuttavia, essendo HMD Global una società che apprezza particolarmente gli “eventi bomba” con diversi annunci nella medesima occasione, possiamo aspettarci anche il lancio di smartphone di fascia medio-bassa come Nokia G50 5G o altri modelli ancora. Insomma, dobbiamo tenere occhi e orecchie aperte poiché Nokia potrebbe sorprenderci.

Intanto si attende anche l’evento Microsoft del 22 settembre, presumibilmente dedicato ai nuovi prodotti della linea Surface.