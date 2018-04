Nokia annuncia il nuovo Nokia 6.1: disponibile in tutti i negozi d'elettronica

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia che Nokia 6.1 è disponibile in tutti i migliori negozi di elettronica. Basato sul successo del suo predecessore, Nokia 6.1 offre ancora più performance e funzionalità in un corpo compatto e duraturo.

Infatti, grazie alla piattaforma Qualcomm Snapdragon 630 Mobile Platform, Nokia 6.1 è il 60% più veloce del modello precedente, offre Dual-Sight potenziato, ottiche ZEISS, ricarica rapida tramite USB-C, un rapporto “screen-to-body” più compatto, audio spaziale Nokia e Android Oreo.



Nokia 6.1 porta la qualità di fattura dell’originale a nuovi livelli combinando un corpo realizzato da un unico blocco di alluminio serie 6000 con un processo di anodizzazione e polishing a due toni di 11 ore. E grazie al display scolpito 2,5D con Corning Gorilla Glass, il corpo compatto e raffinato, resterà bello ancora più a lungo.

Realizzato con lo stesso design elegante del suo predecessore, puoi stare certo che il nuovo Nokia 6 è in grado di sopportare i colpi e gli urti di tutti i giorni, in un corpo più compatto della precedente generazione. Ma non si tratta solo di resistenza, il nuovo Nokia 6 ha uno stile inconfondibile. Infatti, la finitura realizzata con un processo di anodizzazione a due toni lo rende unico e inconfondibile.

Il Nokia 6 originale è stato acclamato per il display, i colori e la luminosità. Il nuovo Nokia 6 esalta ancora di più queste caratteristiche aumentando il rapporto screen-to-body con uno schermo da 5,5” full HD IPS laminato per godere di un’esperienza di intrattenimento immersiva in un formato compatto.

Il nuovo Nokia 6 assicura prestazioni elevate, associate a un’operatività prolungata. Con una batteria da 3000mAh, grazie alla carica veloce USB type-C è possibile caricare il 50% della batteria in soli 30 minuti.

E per tutti i momenti che desideri rivivere, la fotocamera posteriore ZEISS da 16 MP con il dual-tone flash e quella anteriore da 8MP ti permetteranno di catturare ogni dettaglio. E poiché ci sono sempre due facce per ogni storia, il nuovo Nokia 6 offre la funzionalità Dual-Sight. Attivando entrambe le fotocamere contemporaneamente, Dual-Sight ti permette di realizzare il tuo #Bothie e anche di inviarlo in streaming sui social media. Inoltre, con l’audio spaziale Nokia, puoi registrare i suoni in high-fidelity e l’esperienza risulta talmente immersiva che, quando li riguardi, ti sembrerà di rivivere ogni istante.

Per maggiori facilità e sicurezza, il nuovo Nokia 6 ti riconosce, permettendoti di sbloccare il telefono con il riconoscimento facciale, in un attimo. Disponibile over the air nel secondo trimestre.

Nokia 6.1 entra a far parte della famiglia Android One, offrendo un’esperienza software di qualità progettata da Google. Sarà aggiornato con le più recenti innovazioni per disporre del più elevato grado di sicurezza fornito direttamente da Google. Con un’installazione pure Android, Nokia 6.1 è privo di modifiche dell’interfaccia utente o processi nascosti superflui che consumano batteria o rallentano il device per garantire un uso ottimale più prolungato nel tempo. Come tutti gli smartphone Nokia parte del programma Android One, dispone di un numero limitato di app precaricate per fornire più spazio di archiviazione.

Commercializzato con Android Oreo, consentirà di beneficiare delle funzionalità più recenti, tra cui Picture-in-Picture per il multitasking, Android Instant Apps per scoprire ed eseguire app con il minimo impatto, 60 fantastiche nuove emoji e funzionalità di ottimizzazione della batteria, come la limitazione dell'utilizzo delle applicazioni in background.

Nokia 6.1 è disponibile da oggi 16 aprile nella tinta Nero/Rame a un prezzo di 279 Euro.

Inoltre, chiunque acquisterà Nokia 6.1 entro il 31 luglio 2018 riceverà lo speaker intelligente Google Home Mini in omaggio registrandosi a questo indirizzo.