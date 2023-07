Nokia e Apple di nuovo insieme: ecco il nuovo accordo, tra smartphone e 5G

Il cambio di logo per Nokia, come primo passo di una nuova e rinfrescata brand identity, ha posto le basi per il futuro, un domani fatto di servizi, nuovi dispositivi e soprattutto partnership di alto profilo.

Tra i partner di Nokia spicca sicuramente Apple e la notizia del giorno riguarda il rinnovo della collaborazione tra le due aziende per l'utilizzo dei brevetti Nokia sul 5G e altre tecnologie da parte della mela morsicata.

Le due aziende avevano già un accordo in corso ormai da anni, per l'esattezza dal 2017, con scadenza appunto al 2023. Il nuovo accordo avrà una durata pluriennale, ma i termini non sono ancora stati resi noti.

Allo stesso modo, non conosciamo il tenore economico dell'accordo, che però inevitabilmente si tradurrà in cifre già tra i ricavi del Q1 2024 di Nokia.

Ricordiamo che Nokia possiede oltre 20.000 brevetti, di cui ben 5.500 dedicati esclusivamente alla tecnologia di connettività 5G. Di questi, molti ricadono nell'utilizzo FRAND (Fair, Reasonable and non-discriminatory) perché considerati ormai essenziali per la comunità.

Un'altra importante novità per il produttore finlandese riguarda la sua prossima gamma di smartphone. Come emerso nelle scorse settimane, infatti, a partire dal Q3 2023 gli smartphone Nokia 5G torneranno a essere prodotti in Europa, un'ottima notizia per il settore.