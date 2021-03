Nokia andrà sulla Luna assieme alla NASA: porterà torri 4G per la comunicazione spaziale

Assieme alla NASA anche Nokia sta per andare sulla luna: la storica azienda finlandese produttrice di apparecchiature per telecomunicazioni starebbe infatti lavorando, all’interno dei suoi Bell Labs, ad apparecchiature 4G LTE da portare sul nostro amato satellite per fare evolvere la comunicazione spaziale.

L'anno scorso, la NASA ha infatti assegnato ai Bell Labs di Nokia un contratto da 14,1 milioni di dollari per iniziare a sviluppare torri cellulari per la luna e, grazie a una nuova intervista di Fierce Wireless concessa da Thierry Klein, che gestisce l'Enterprise and Industrial Automation Research Lab presso Bell Labs, sappiamo ora che tra 2018 e 2021 Nokia ha costruito delle apparecchiature demo per test e simulazioni, processi che hanno permesso all’azienda di sviluppare un nuovo hardware che resista sulla luna.

L’obiettivo finale di Nokia è quello di integrare le sue apparecchiature LTE con un rover sviluppato da Intuitive Machines con sede a Houston, ma bisogna ancora lavorare su moduli resistenti contro le radiazioni, le fluttuazioni di temperatura e le vibrazioni. Secondo Klein, l'hardware in questione sarà alquanto simile ai dispositivi small cell attualmente utilizzati per rinforzare le reti cellulari a livello stradale.

Sarà poi necessario lavorare anche sulle torri, dato che la mancanza di atmosfera potrebbe causare problemi non indifferenti con la portata del segnale. Se sulla Terra la maggior parte dell'hardware si trova, infatti, in cima a torri alte 30 metri o più, Nokia dovrà operare su due diversi casi d'uso dell’LTE: nel primo si parla di un sistema sintonizzato per la comunicazione a corto raggio - da 300 a 400 metri -, mentre nel secondo si punta a garantire fino a cinque chilometri di distanza al segnale.

Ma a cosa potrebbe servire, esattamente, il 4G sulla luna? Soprattutto per migliorare la comunicazione, permettendo a rover e lander lunari di trasmettere video ad alta risoluzione e dati scientifici a velocità molto più elevate rispetto a quelle attuali, nella speranza che in un futuro il controllo robotico avanzato tramite funzionalità come la comunicazione vocale e altre ancora diventi realtà.

A proposito di Nokia, a febbraio sono arrivati in Italia lo smartphone entry-level Nokia 5.4 a 199 Euro e anche lo smartphone low-cost con Android 11 Go Nokia 1.4.