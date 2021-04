Nokia, boom di annunci smartphone per HMD Global: 6 nuovi modelli solo oggi

Oggi 8 aprile 2021 rappresenta una giornata di grandi novità per Nokia e HMD Global. Infatti, sono stati annunciati ben sei nuovi smartphone legati allo storico brand. Inoltre, ci sono notizie interessanti anche sotto altri punti di vista.

In particolare, durante l'evento chiamato "Love, Trust, Keep", trasmesso mediante il canale YouTube ufficiale di Nokia Mobile, sono state svelate tre serie di dispositivi mobili. Più precisamente, ci riferiamo alle gamme X, G e C. La prima è composta da Nokia X10 e Nokia X20, la seconda è rappresentata da Nokia G10 e Nokia G20 e la terza è chiaramente composta da Nokia C10 e Nokia C20. Insomma, i modelli presentati sono parecchi.

Non staremo qui per ovvi motivi ad analizzare nel dettaglio le specifiche tecniche di ogni singolo dispositivo, ma dovete sapere che la serie X punta sul processore Qualcomm Snapdragon 480 5G, mentre quella G fa uso di un'ampia batteria da 5050 mAh. Infine, la gamma C fa uso su Android 11 nella sua versione Go Edition. Insomma, si tratta di smartphone che cercano di coprire varie esigenze del mercato, puntando principalmente verso le fasce più economiche. Per intenderci, la serie X si attesta sui 300/400 euro, quella G trova il suo posto tra i 150/200 euro e la gamma C scende vicino ai 100 euro. La disponibilità partirà dai prossimi mesi.

Invitandovi a prendere visione dell'evento completo e del sito Web ufficiale di Nokia per maggiori informazioni, ricordiamo che durante la conferenza sono stati svelati anche gli auricolari Nokia Lite Earbuds. Inoltre, HMD Global ha svelato che ad aprile 2021 diventerà un operatore virtuale MVNO nel Regno Unito.