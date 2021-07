Nokia a breve lancerà uno smartphone resistente con quad-camera Zeiss

Mentre continua l’attesa per il nuovo smartphone flagship firmato Nokia, la società finlandese ha annunciato nelle ultime ore che terrà un evento nel corso di questo mese per presentare un altro dispositivo mobile. Si tratterà, a quanto pare, di un telefono piuttosto resistente e con quattro sensori fotocamera posteriori firmati Zeiss.

A rivelare tutti questi dettagli è stata Nokia stessa tramite Twitter. Nel pomeriggio di ieri, martedì 13 luglio 2021, la casa di Espoo ha pubblicato una foto in cui si vede uno smartphone protetto da una custodia ove c’è scritto quanto segue: “Con il nostro nuovo smartphone Nokia non avrete più bisogno di una custodia”, assieme alla data di presentazione ufficializzata per il 27 luglio 2021.

Non manca, poi, lo spazio per vedere il modulo fotocamera circolare centrale posteriore con quattro sensori Zeiss, assieme al piccolo buco per il flash LED; lateralmente, notiamo la presenza del pulsante di accensione e, dalla parte opposta, i controlli per gestire il volume. Nella parte inferiore, invece, figurano un foro centrale per la porta USB di ricarica e anche uno spazio più piccolo quasi sicuramente dedicato al jack da 3,5 millimetri per gli auricolari.

Sebbene non siano noti altri dettagli, è possibile che lo smartphone in questione sia il vociferato Nokia XR20, variante rugged (da cui la R) del Nokia X20. Tale modello in realtà è apparso anche su Geekbench, dove ha mostrato dettagli tecnici tra cui il chipset Qualcomm Snapdragon 480 di fascia bassa, 4 GB di RAM e, se le specifiche dovessero essere simili alla variante non rinforzata, allora vedremo un display IPS FHD+ da 6,67 pollici, batteria da 4.500 mAh circa, un sensore fotocamera anteriore da 32 megapixel e l’impostazione quad-camera posteriore con lente principale da 64 MP + ultra-grandangolare da 5 MP + 2 MP profondità + 2 MP macro. Non essendo esclusa la possibilità di vedere notevoli differenze nel comparto tecnico, consigliamo di prendere queste indiscrezioni con le pinze.

Nel mentre, i vertici dell’azienda hanno deciso di fare causa a OPPO per violazione di brevetto.