Nokia cambia logo per la prima volta dagli anni 60: la società cambia il suo focus?

Importante cambiamento svelato al MWC da parte di Nokia. Il produttore finlandese nella giornata di ieri, 26 Febbraio 2023, ha annunciato il lancio di un nuovo logo che prenderà il posto dello storico blu.

Come si può vedere in calce, il nuovo logo è composto da cinque diverse forme che vanno a comporre la parola Nokia. Nel comunicato stampa, la compagnia nordeuropea ha affermato che “il nuovo logo dell’azienda è l’emblema di una Nokia energica, dinamica e moderna, a dimostrazione dei suoi valori e del suo scopo. È stato progettato come un simbolo di collaborazione, che Nokia ritiene fondamentale per realizzare il potenziale esponenziale delle reti: sbloccare vantaggi in termini di sostenibilità, produttività e accessibilità”.

Si tratta del primo cambio dagli anni 60, che si aggiunge all’annuncio che gli smartphone Nokia 5G saranno prodotti in Europa dal Q3 2023, di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine.

Nel corso del 2022, Nokia ha registrato vendite per 24,9 miliardi di Euro, un dato spinto soprattutto dalla crescita delle vendite di apparecchiature wireless e che sono coincise con le restrizioni imposte dagli USA e da altri governi al rivale cinese Huawei. Il CEO Lundmark ha affermato che per il 2023 intende aumentare la sua quota di mercato nel segmento business.