Nokia cessa ufficialmente partnership con Zeiss, ma era già finita nel 2021

In attesa del lancio dello smartphone entry-level Nokia G400 5G, giunge una brutta notizia per gli appassionati dello storico marchio finlandese: i futuri smartphone Nokia non godranno della partnership con Zeiss. Dopo cinque anni, HDM Global e il colosso tedesco hanno ufficialmente cessato la collaborazione.

Il modo in cui questa partnership commerciale è cessata è alquanto bizzarro: a quanto pare, infatti, la relazione tra i due brand è terminata nel 2021 ma senza comunicati particolari. Per tale ragione, quando i colleghi di NokiaMob hanno notato la scomparsa del marchio Nokia dal sito web di Zeiss sono stati richiesti commenti a entrambe le aziende.

Da una parte, HMD Global non ha ancora risposto né a NokiaMob, né ad altri portali del settore. Dall’altra, Zeiss ha dichiarato quanto segue: “Dopo una lunga e proficua collaborazione, nel 2021 ZEISS e HMD Global hanno concordato di non prolungare la loro partnership non esclusiva che includeva la collaborazione per le tecnologie di imaging degli smartphone a marchio Nokia con ZEISS come partner di consulenza e sviluppo”. Non sono chiare le ragioni effettive dietro questa rittura dei rapporti.

L’ultimo smartphone Nokia con marchio Zeiss è il Nokia XR20, ma ricordiamo che quello passato alla storia come uno dei migliori cameraphone del mercato è stato l’iconico Nokia 9 PureView. Ora, invece, Zeiss ha all’attivo partnership con altri brand come vivo.

A quest’ultimo proposito, vi rimandiamo alla nostra recensione di vivo X80 Pro, ultimo top di gamma con camera Zeiss.