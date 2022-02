Nokia si dà ai computer portatili: arriva in Europa PureBook Pro, c'è anche in Italia?

Quando si parla di Nokia tutto ciò che balza in testa è la storica gamma di telefoni estremamente resistenti che, nell’era precedente al dominio del duo Android-iOS, aveva conquistato il mercato. I tentativi di tornare in auge ci sono, come il Nokia 6310 arrivato in Italia nell’ottobre 2021, ma ci sono anche prove di innovazione.

Come svelato nelle ultime ore, difatti, Nokia sta per debuttare sul mercato laptop con PureBook Pro, il suo primo computer portatile caratterizzato da un design di alta qualità e dalla dotazione del processore di fascia medio-bassa Intel Core i3-1220P parte della gamma Alder Lake di dodicesima generazione.

Progettati in realtà dalla startup OFF Global e marchiati successivamente Nokia, questi laptop si propongono nelle varianti da 15,6 pollici e 17,3 pollici, con cover superiore piatta in alluminio di varie colorazioni – come potete vedere dalle immagini ufficiali in calce alla notizia – e dai bordi arrotondati. Sotto la scocca, invece, oltre alla CPU Intel Core i3-1220P troviamo 8 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 512 GB. Il pannello in dotazione è un IPS 1080p e, lato connettività, troviamo 2 porte USB-C, una porta USB 3.2, un lettore di schede microSD e un jack audio da 3,5 mm.

Il prezzo a cui viene proposto nei paesi selezionati dove a breve sarà disponibile per l’acquisto (tra cui Islanda, Marocco, Tunisia, Canada e Thailandia, oltre ad altri Paesi europei non specificati) è pari a 699 Euro per il PureBook Pro da 15,6 pollici e a 799 Euro per il modello da 17,3 pollici. Il lancio in Italia è confermato già per aprile 2022.

Lo scorso dicembre, invece, in rete è apparso il mini-smartphone Nokia Ion Mini cancellato da Microsoft.