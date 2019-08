Nokia conferma: nel 2020 in arrivo uno smartphone 5G low-cost

Ad oggi, gli smartphone 5G disponibili sul mercato non sono certo economici, ma nel corso del prossimo anno l'aumentare dell'adozione ed il lancio di nuovi soluzioni per le fasce medio-basse dovrebbe portare ad un calo dei prezzi. Nokia ha però annunciato le intenzioni di lanciare nel 2020 uno smartphone 5G low-cost.

Secondo quanto affermato da Digital Trends, HMD Global starebbe lavorando su un telefono 5G che sarà disponibile a metà prezzo rispetto a quelli attuali. La conferma è arrivata dal Chief Product Officer della società che detiene i diritti per la produzione degli smartphone Nokia, Juho Srvikas, il quale ha suggerito che lo smartphone dovrebbe essere disponibile ad un prezzo compreso tra 500 e 650 Dollari.

Il dirigente ha anche affermato che HMD sta collaborando con progettisti di chip come Qualcomm ed ha già dato il via alle discussioni con gli operatori telefonici degli Stati Uniti. Al momento sul mercato americano non sono disponibili smartphone 5G sbloccati, e non sono chiare le intenzioni della società finlandese.

"Portare il 5G in un segmento di pubblico più accessibile rappresenta per noi un'opportunità importante" ha affermato il CPO di HMD Global, il quale ha osservato che "mi piacerebbe venderlo alla metà del prezzo rispetto a quelli attuali".