Nokia: ecco i prossimi smartphone che saranno aggiornati Android 9 Pie

Nokia ha diffuso una simpatica roadmap incentrata sulla distribuzione di Android 9 Pie per i propri smartphone.

Ai Nokia 7 Plus, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7.1 e Nokia 5.1 Plus che già sono stati aggiornati ed i Nokia 8 Sirocco e Nokia 8, la cui distribuzione è cominciata rispettivamente il 9 e 18 Gennaio, presto si aggiungeranno anche altri dispositivi.

Nokia 9 e Nokia 3.1 Plus, nello specifico, saranno aggiornati nel corso del mese di Gennaio: il produttore almeno al momento non ha diffuso alcun tipo di indicazione precisa sulla data di lancio. A questo si aggiungeranno, nel primo trimestre dlel'anno, il Nokia 6, Nokia 5.1, Nokia 3.1 e Nokia 2.1, mentre per nel secondo trimestre dell'anno è previsto il lancio dell'aggiornamento su Nokia 3 e Nokia 1.

Ovviamente vi terremo aggiornati non appena l'aggiornamento sarà disponibile. Come sempre la distribuzione potrebbe non cominciare in tutto il mondo nello stesso momento: nel caso di Android un ruolo importante ce l'hanno anche gli operatori telefonici.

Spesso inoltre l'inizio della distribuzione avviene in determinati paesi, per poi passare ad altri mercati.