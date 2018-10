Nokia: ecco quali smartphone riceveranno presto Android 9 Pie

Nel corso dell'evento di presentazione dello smartphone Nokia 7.1, la società finlandese ha anche svelato i suoi piani in merito al supporto dei suoi dispositivi usciti negli ultimi mesi. Vediamo assieme quali riceveranno il tanto atteso aggiornamento ad Android 9 Pie.

Ebbene, come potete vedere dall'immagine qui sotto, saranno quattro gli smartphone a ricevere l'update: Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 8 e Nokia 8 Sirocco. I primi due vedranno l'arrivo dell'aggiornamento via OTA entro la fine di ottobre, mentre i restanti due lo riceveranno nel corso di novembre.

Si tratta di un annuncio importante, visto che attesta come la società finlandese voglia fare sul serio in quanto ad aggiornamenti. Cosa confermata anche dal nuovo Nokia 7.1, per il quale l'azienda ha scelto di aderire al programma Android One, garantendo così ai suoi utenti due anni di aggiornamenti garantiti. Ricordiamo che Nokia 7.1 monta un display IPS LCD da 5,84 pollici con aspect ratio 19:9, risoluzione Full HD+ (2244 x 1080 pixel) e notch stile iPhone X posto in alto, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 636, 3/4GB di RAM, 32/64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 400GB) e una batteria da 3060 mAh. Anche lo smartphone in questione riceverà probabilmente Android 9 Pie entro la fine del mese.

Per rivedere l'evento di presentazione, vi basta seguire questo link.