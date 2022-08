Nokia ed Ericsson chiuderanno attività in Russia 'entro fine 2022': c'è la conferma

Ancora una volta i colossi del mondo tech lanciano un segnale ben chiaro nei confronti del Cremlino in risposta all'invasione dell'Ucraina: dopo la conferma dell’abbandono del mercato russo da parte di IBM, questa volta sono Nokia ed Ericsson ad annunciare l’uscita entro fine 2022.

I due giganti delle telecomunicazioni avevano già sospeso e ridimensionato le loro rispettive operazioni in Russia poco dopo l’inizio del conflitto, ma non hanno continuato a colpire il paese con sanzioni più ampie prima di aiutare i loro dipendenti a trovare lavoro in altri mercati. Lo scorso aprile, poi, entrambe le aziende hanno dichiarato alla stampa di voler abbandonare completamente dal mercato in un futuro più o meno prossimo, giunto proprio in questi giorni.

Un portavoce di Ericsson ha infatti dichiarato a TechRadar che “[l’azienda] abbandonerà gradualmente le attività commerciali in Russia man mano che completerà gli obblighi con i clienti nei prossimi mesi. Attualmente 400 dipendenti in Russia godono del nostro supporto finanziario e molti sono già in congedo retribuito”. Parallelamente, Nokia ha ribadito a Reuters che la stragrande maggioranza dei dipendenti in Russia verrà ricollocata entro fine anno in altri uffici dell’azienda, e che manterrà una presenza formale nel paese fino alla chiusura legale.

Restando in Russia, nel frattempo Xiaomi e Realme stanno conquistando il mercato smartphone alla luce dell'esaurimento delle scorte di dispositivi mobili Apple e Samsung.