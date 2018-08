Nokia fa la misteriosa pubblicando foto scattate dallo 'smartphone più atteso'

Interessante campagna di marketing quella che Nokia sta mettendo in atto per pubblicizzare il suo prossimo smartphone, non ancora annunciato. In particolare, la società finlandese sta pubblicando sui suoi profili social diverse foto scattate proprio con questo dispositivo, di cui non si sa ancora nulla.

Pensate che, in un periodo in cui rumor e leak la fanno da padroni, l'unica "informazione" in nostro possesso è quella che le suddette foto sono state scattate con quello che Nokia definisce lo "smartphone più atteso", che dovrebbe essere presentato con un apposito evento in India il prossimo 21 agosto.

Diverse fonti online dicono che potrebbe trattarsi di Nokia X6, anche se non è assolutamente certo che si tratti di questo smartphone, già disponibile in esclusiva per il mercato cinese. Esso monta un display da 5,98 pollici con risoluzione Full HD+, aspect ratio 19:9 e notch, una fotocamera anteriore da 16MP, una dual camera posteriore da 16MP+5MP, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 636 operante alla frequenza massima di 1,8 GHz, 4/6GB di RAM, 32/64GB di memoria interna (espandibile) e una batteria da 3060 mAh con Quick Charge 3.0. Non mancano ovviamente tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, tra cui troviamo la porta USB Type-C.