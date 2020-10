Nokia firma accordo quinquennale con Google: potenzierà i servizi cloud

Mentre raccoglie successi in Belgio aggiudicandosi i contratti per le infrastrutture 5G degli operatori nazionali Orange Belgium e Proximus, Nokia ha anche pensato allo sviluppo delle tecnologie aziendali firmando un accordo quinquennale con Google per migrare la propria infrastruttura IT su Google Cloud.

Stando a quanto riportato dal sito statunitense Bloomberg il colosso finlandese delle telecomunicazioni avrebbe voluto affidarsi alla compagnia di Mountain View poiché, in ambito aziendale e dell’industria 4.0, i suoi servizi cloud sarebbero tra i più apprezzati. Ravi Parmasad, vicepresidente dell’infrastruttura IT globale di Nokia, ha dichiarato che l’azienda abbandonerà i suoi data center e server in circa 12 paesi poiché inefficienti, per passare infine a Google Cloud.

Le due parti hanno rifiutato di rivelare ai media i termini finanziari della transazione, però hanno comunicato che tale accordo sarà fondamentale per permettere a Nokia di concentrarsi sulla costruzione delle apparecchiature di rete per la prossima generazione delle reti mobili, rendendola più rapida ed efficiente. Il presidente delle vendite di Google Cloud Rob Enslin, inoltre, ha dichiarato che tale trattativa è il segno che “stiamo compiendo progressi significativi nel campo delle telecomunicazioni”.

Nel mentre, Google starebbe per affrontare una causa antitrust negli Stati Uniti: il Dipartimento di Giustizia vorrebbe avviare questo procedimento per posizione dominante sui motori di ricerca e in ambito pubblicitario, e potrebbe addirittura chiedere al gigante del mondo tech la vendita del browser Chrome.