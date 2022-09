Nokia a IFA 2022: presentati smartphone ecosostenibili X30 5G e G60 5G

Con l’abbandono dei piani per smartphone Nokia di fascia alta, l’azienda madre HMD Global ha spinto sulla sostenibilità dei nuovi dispositivi mobili mid-range. Nel contesto dell’IFA 2022 sono stati svelati, infatti, i nuovi smartphone Nokia X30 5G e G60 5G con focus sul riciclo.

Il modello più recente della gamma X giunge sul mercato con un design molto particolare: la struttura in metallo è realizzata al 100% in alluminio riciclato, mentre sul retro si colloca una soluzione in plastica riciclata al 65%. Inoltre, la confezione nella quale si trova nei negozi è realizzata al 70% in carta riciclata; ovviamente, il caricabatterie non è incluso.

Venendo alle specifiche tecniche effettive, sotto la scocca troviamo il chipset Qualcomm Snapdragon 695 ad alta efficienza accompagnato da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione. Abbiamo poi una batteria da 4.200 mAh con ricarica a 33W, display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con refresh rate di 90Hz, e un comparto fotocamera caratterizzato da un sensore anteriore da 16 megapixel e dual-camera posteriore (principale da 50 MP con OIS e ultra grandangolare da 13 MP).

Non mancano poi lato connettività USB-C 2.0, 5G (sub-6GHz) con dual nanoSIM, Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.1 e NFC, mentre la classificazione IP67 garantisce protezione da polvere e acqua.

In maniera analoga, il Nokia G60 5G ha lo stesso chipset Snapdragon 695 di casa Qualcomm ma più opzioni lato memoria per una spesa inferiore: si parte dalla configurazione 4/64 GB e, passando per i 4/128 GB, si arriva a 6/128 GB. Il display è un LCD sempre FHD+ ma da 6,58 pollici e con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Diminuisce poi la luminosità, pari a 500 nits di picco, e troviamo una fotocamera selfie su notch a goccia anziché punch-hole. A tale proposito, il sensore anteriore è da 8 MP, mentre posteriormente abbiamo un principale da 50 MP, un ultrawide da 5 MP e un sensore di profondità.

La batteria in questo caso è da 4.500 mAh e si ricarica a massimo 20W. Lato materiali, il 100% del retro e il 60% del telaio sono realizzati in plastica riciclata. Altra peculiarità comune a tutti e due gli smartphone presentati all’IFA 2022 riguarda la “promessa 3-3-3”, ovvero tre aggiornamenti di Android, tre anni di patch di sicurezza e garanzia di tre anni.

Il prezzo di Nokia X30 5G è pari a 530 euro e sarà disponibile globalmente da oggi nelle colorazioni Cloudy Blue o Ice White. Anche Nokia G60 5G è nei negozi da oggi, 1° settembre 2022, ma parte da 320 euro.

Nel mentre, Nokia ha confermato la chiusura delle attività in Russia entro fine anno.