Nokia lancerà il suo prossimo smartphone top di gamma l'11 novembre?

Nokia continua a essere protagonista di una serie di rumor relativi a un presunto smartphone top di gamma in fase di sviluppo. Dopo la smentita su HarmonyOS 2 e la conferma di Android stock come sistema operativo, ora a quanto pare un membro dello staff di HMD Global avrebbe svelato la data di debutto sul mercato del dispositivo.

Stando a quanto riportato da Slashgear, sul social network cinese Weibo il Project Manager di HMD China, Zhang Yucheng, avrebbe pubblicato e poi cancellato un post in cui ha rivelato l’organizzazione di un evento speciale in Cina in data 11 novembre 2021, occasione in cui la storica società finlandese dovrebbe fare debuttare il nuovo smartphone Nokia 5G. Non è specificato se si tratti di un dispositivo mobile di fascia alta, media o bassa, ma essendo un “evento speciale” si prospetta essere un flagship d’ultima generazione.

Il modo in cui questo rumor è apparso in rete, dunque, fa riflettere molto sulla sequenza di voci relative a tale smartphone: la presentazione in Cina potrebbe voler dire che il dispositivo verrà lanciato o esclusivamente nel mercato del Dragone, o magari in due versioni diverse di cui una Android per l’Occidente e una proprio con HarmonyOS 2, vista la diatriba commerciale-tecnologica ancora in corso tra Cina e Stati Uniti. Insomma, allo stato attuale c’è ancora molta confusione in merito e per questo consigliamo di prendere queste indiscrezioni con le pinze; certo è che un ritorno del colosso finlandese tra i grandi nomi del mercato smartphone sarebbe ben apprezzato non solo per questioni di competitività, ma anche per il piacere dei nostalgici che hanno vissuto il periodo d’oro di Nokia.

Intanto ricordiamo che la società nordica nel mese di aprile ha lanciato ben sei nuovi smartphone sul mercato.