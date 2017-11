Nokia Mobile si allea con gli eroi di Justice League per un regalo esclusivo

Questo autunno Nokia Mobile si è alleata con un gruppo di eroi straordinario - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash - per offrire ai clienti Nokia 8 un regalo esclusivo.

Chi acquisterà infatti un Nokia 8 tra il 20 novembre 2017 e il 24 dicembre 2017 e si registrerà sul sito ufficiale fornendo informazioni e prova d’acquisto, avrà diritto ad un Nokia 3310 3G in omaggio.

Justice League è uscito nelle sale italiane il 16 novembre.

Con elevate prestazioni, design di qualità e “pure” Android, Nokia 8 fà propri tutti gli elementi distintivi di un vero smartphone flagship Nokia.

Per garantire una video capture coinvolgente e una riproduzione di assoluta qualità, Nokia 8 è il primo telefono cellulare a integrare l’audio a 360 ° Nokia OZO. Ora è possibile catturare momenti emozionanti con la tecnologia usata dai produttori cinematografici e musicali di Hollywood, per poi riviverli come se non fossero mai passati.

Per maggiori informazioni, visitare questo indirizzo.