Nokia porta in Europa la sua lineup di TV 2020: i prezzi dei 7 modelli

Se state tenendo d'occhio da tempo la lineup di televisori del brand Nokia, nelle ultime ore sono arrivate delle notizie interessanti. Infatti, i TV della storica azienda stanno arrivando sempre in più Paesi, avvicinandosi per certi versi al nostro.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Nokia Power User e NewsBytes, il noto brand ha deciso di portare la sua lineup di TV 2020 in Europa, partendo da alcuni mercati selezionati. Si tratta di televisori con sistema operativo Android TV, che dispongono di un processore quad-core. Quasi tutti i modelli hanno risoluzione 4K, tranne il modello da 32 pollici che ha risoluzione Full HD. La memoria interna è da 8GB e non manca il supporto al Wi-Fi ac, Bluetooth 4.2 e Dolby Vision.

Per quel che concerne i prezzi, si parte dai 399,90 euro del modello 3200A per arrivare ai 1399,90 euro di 7500A (i numeri iniziali indicano chiaramente la diagonale). Ci sono poi 4300A a 549,90 euro, 5000A a 599,90 euro, 5500A a 699,90 euro, 5800A a 799,90 euro e 6500A a 899,90 euro. Insomma, si tratta di sette modelli che si posizionano in fasce diverse.

In ogni caso, vi ricordiamo che per il momento questi televisori vengono venduti ufficialmente in mercati selezionati come quello tedesco e svizzero.