Nokia potrebbe lanciare uno smartphone piccolo con tastiera tattile

Nonostante le tastiere fisiche siano praticamente scomparse dagli smartphone, i produttori non sembrano aver intenzione di abbandonarle totalmente, o per lo meno almenonon vuole mollare. Secondo quanto affermato da NokiaPowerUser, il prossimo smartphone prodotto da HMD Global potrebbe includere delle interessanti novità a livello estetico.

Le voci provengono direttamente dall'US Federal Comminications Commission (FCC), che di recente ha approvato uno smartphone che include il numero di modello TA-1047.

Al momento i dettagli sono scarsi, ma la documentazione parla di un dispositivo piuttosto piccolo, alto 68 millimetri e largo 133 millimetri (5.23 x 2.67 pollici). Subito dopo la pubblicazione di questo documento, sul web si è scatenato il classico tran tran, che ha portato ad uno smartphone Android con cornici molto sottili.

Tuttavia, secondo alcune fonti vicine a Nokia, lo schermo non dovrebbe occupare tutta la superficie frontale, ma si parla addirittura di un pannello da 3,3 pollici con risoluzione di 480x480 pixel e tastiere QWERTY fisica. La fonte sostiene che il TA-1047 includerà il processore Qualcomm 205 ed il sistema operativo noto come Kai OS, di cui ancora non conosciamo alcuna informazione.

Kai, però, secondo molti, potrebbe essere una versione personalizzata di Android o una riprogettazione della serie 30+ che abbiamo visto all'opera nel Nokia 3310, ma almeno al momento la documentazione non fornisce alcun indizio.

A livello di tastiera si parla anche di una tastiera tattile, ma chiaramente almeno al momento si tratta di una pura ipotesi.