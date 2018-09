Nokia produrrà uno smartphone con 5 fotocamere? Ecco le prime immagini

Tre fotocamere in uno smartphone sembrano troppe? Le immagini che potete vedere in questo articolo sembrano dire il contrario. Secondo quanto trapelato da poche ore, Nokia sarebbe al lavoro su un telefono con ben cinque obbiettivi.

Le foto mostrano un dispositivo dal design decisamente particolare, unico nel suo genere ma anche abbastanza discutibile, almeno al primo impatto. Non è la prima volta che i rumor sulla realizzazione di uno smartphone con cinque fotocamere vengono associati a Nokia, ma questa volta sembrano trovare conferma. Il particolare comparto fotografico sembra essere in sviluppo in collaborazione con Zeiss, storico marchio da sempre associato a Nokia. Proprio Nokia ha di recente acquistato i diritti di utilizzo del brand PureView da Microsoft.

Non sappiamo se questo smartphone verrà mai commercializzato, di certo Nokia sta testando nuove tecnologie e modalità di cattura delle immagini, di cui beneficeranno i telefoni in arrivo nei prossimi mesi. In passato, Nokia è stata leader in questo campo, basti pensare alle prestazioni fotografiche di terminali come il Nokia 808 PureView o il Lumia 1520, rimaste nel cuore degli appassionati. Difficile capire oggi se il nuovo progetto andrà in porto, a questo punto però è lecito attendere novità interessanti nei prossimi mesi per il brand di HDM Global.