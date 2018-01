Nokia pronta a lanciare il Nokia 4 e Nokia 7 Plus già nel 2018?

A qualche giorno di distanza dalla pubblicazione dei primi rumor sul Nokia 3310 4G , emergono nuove informazioni sulla lineup di prodotti che HMD Global potrebbe lanciare nel corso dell'anno appena iniziato.

L'indiscrezione arriva attraverso l'applicazione Nokia Camera, il cui codice sorgente ha svelato che il produttore finlandese starebbe lavorando sul Nokia 4 e Nokia 7 Plus, che potrebbero vedere la luce a fianco del Nokia 1, il device basato su Android Go.

Come riportato da GizChina, nessuno dei due smartphone in questione era trapelato in precedenza, ed almeno al momento non è chiaro quando verranno presentati .

Lo stesso sito ipotizza che il Nokia 7 Plus, essendo la versione più grande del Nokia 7 lanciato lo scorso anno, potrebbe includere il processore Qualcomm Snapdragon 660, ed uno schermo da 5,2 pollici.

Lo scorso mese sul web aveva fatto capolino anche il Nokia 1, per mano del famoso insider Eldar Murtazin, il quale aveva affermato che HMD Global sarebbe in procinto di lanciare il dispositivo come parte del programma Go di Android, e potrebbe debuttare a marzo. Lo smartphone potrebbe avere un display HD IPS, 1 gigabyte di RAM, ed 8 gigabyte di storage interno. Inoltre, a livello di prezzo potrebbe costare 6.670 RS, l'equivalente di 86 Euro, segno che andrà a collocarsi nella fascia bassa del mercato.

Il 17 Gennaio potrebbero debuttare anche il Nokia 6 (2018), Nokia 8 (2018) e Nokia 9. Quest'ultimo potrebbe includere un display AMOLED da 5,5 pollici con cornici ultrasottili, aspect ratio di 18:9, processore Snapdragon 835, doppia lente fotografica con ottiche Carl Zeiss ed Android 8.0 come sistema operativo. il prezzo dovrebbe essere di 750 Dollari.