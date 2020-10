Nokia pronta a portare il 4G sulla Luna: accordo da 14 milioni con la NASA!

Mentre sulla Terra si sta cercando di espandere la copertura del 5G, la NASA mira a portare una connessione dati 4G funzionante sulla Luna. Il partner scelto per questo storico progetto è Nokia.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget, l'obiettivo dell'Agenzia spaziale statunitense è quello di fornire agli astronauti che metteranno piede sulla Luna nel 2024 o giù di lì, nella storica missione di ritorno, un metodo affidabile ed efficiente per comunicare tra di loro. Mentre esploreranno la superficie, gli astronauti si allontaneranno infatti l'uno dall'altro. Avere a disposizione una connessione 4G LTE sulla Luna potrà aiutarli a comunicare rapidamente. Inoltre, non è chiaramente da sottovalutare questo mezzo come un ulteriore metodo per le comunicazioni tra astronauti e NASA.

Nokia è, dunque, stata scelta per dare vita alla connessione 4G LTE lunare. Il contratto mette in ballo 14,1 milioni di dollari. La società aveva già provato nel 2018 a dare vita a un progetto per portare una connessione Internet sulla Luna, ma quest'ultimo non è mai andato in porto. Ora, grazie alla decisione della NASA, tutto si fa molto più serio.

Intervistato ai microfoni di United Press International, James Reuter, Associate Administrator della NASA, ha affermato: "Mediante i fondi della NASA, Nokia studierà come le tecnologie terrestri possono essere applicate all'ambiente lunare per dare vita a comunicazioni affidabili". Insomma, sembra proprio che nei prossimi anni ne vedremo delle belle.