Nokia: quattro nuovi telefoni in arrivo nei prossimi mesi? Ecco i primi render

Nokia ha recentemente lanciato sul mercato lo smartphone di fascia bassa Nokia G50, ma la sua lineup per i prossimi mesi sembra non essere ancora completa: un leak emerso poche ore fa in rete, infatti, parla di ben quattro nuovi smartphone Nokia in arrivo a breve, mostrandone anche i primi render e concept.

Le immagini sono state condivise online dall'insider Evan Blass, e non dicono molto sulle specifiche tecniche dei nuovi telefoni, mostrandone solo il design esterno. Tuttavia, stando a quanto è stato pubblicato in rete, Nokia sarebbe pronta ad un cambio radicale nel design dei propri smartphone, poiché due dei quattro modelli mostrati sono completamente diversi da ciò che abbiamo visto finora da parte dell'azienda.

I primi due device comparsi nel leak sono l'N150DL e l'N1530DL: si tratta di due device probabilmente della stessa serie, visto il design molto simile. Entrambi hanno l'alloggiamento della fotocamera nell'angolo in alto a sinistra: quest'ultimo è di forma rettangolare ma lievemente tondeggiante ed è stato diviso in due parti, separando l'area dedicata alle tre lenti da quella per il flash. Entrambi i device hanno ancora il notch, il che lascia pensare che saranno dei device di fascia medio-bassa.

Gli altri due device, il Nokia N151DL e l'N152DL, hanno un design già visto su altri smartphone Nokia, con un alloggiamento per la fotocamera circolare e centrale sul retro del device. L'N151DL sarà probabilmente uno smartphone entry-level, poiché non sembra avere il lettore per le impronte digitali sul retro e mantiene sia il notch che un bordo piuttosto ampio sotto lo schermo.

L'N152DL, invece, sarà con ogni probabilità un telefono della serie C di Nokia, cioè un device che utilizzerà Android Go. Il suo design è molto simile a quello di Nokia C1 o C01 Plus, che non sono certo degli smartphone di fascia alta, ma che compensano la mancanza di alcune feature presenti in molti altri device con un prezzo molto basso.

Potete trovare le immagini dei quattro device nell'immagine e al link in calce. Intanto, poche settimane fa Nokia ha anche mostrato il suo tablet T20.