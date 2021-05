Nokia rinvia gli aggiornamenti ad Android 11 per alcuni smartphone

Dopo il boom di annunci da parte di Nokia a inizio aprile 2021, occasione in cui sono stati presentati ben sei nuovi smartphone, ora il colosso finlandese ha spiegato che ci sono dei problemi con l’aggiornamento ad Android 11 per alcuni suoi dispositivi mobili già sul mercato e, per questo, ci sarà un rinvio degli update.

HMD Global non avrebbe reso pubblica la motivazione ufficiale, almeno secondo quanto riportato da siti come GSMArena, ma si discute di un possibile problema nella gestione di un parco smartphone particolarmente ampio da parte della società madre di Nokia. A chi conosce i prodotti della casa nordica suonerà piuttosto strano, considerato che la versione del sistema operativo Android in loro dotazione è stock e non richiede una mole di lavoro elevata per la personalizzazione.

Insomma, indiscrezioni a parte Nokia ha pubblicato tramite i suoi canali ufficiali la roadmap aggiornata che vedete in calce all’articolo, riassumibile come segue:

Nel Q1 2021 e appena prima del Q2 2021 Android 11 giungerà, salvo altri rinvii, su Nokia 2.2, 2.3, 3.2, 4.2, 8.1 e 8.3 5G;

Nel Q2 2021 Android 11 arriverà su Nokia 1.3, 1.4, 2.4, 3.4, 5.3, 5.4 e 1 Plus;

Nel Q3 2021 Android 11 giungerà su Nokia 6.2, 7.2 e 9 Pureview.

Fortunatamente non si prospettano ritardi fino al 2022, quando Nokia dovrà invece pensare rapidamente ad aggiornare gli smartphone ad Android 12.

Gli sforzi dell’azienda però vanno anche al settore telecomunicazioni, dato che Nokia dovrebbe andare sulla luna assieme alla NASA per portare torri 4G per la comunicazione spaziale, integrando le apparecchiature LTE con rover sul nostro amato satellite.