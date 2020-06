Nokia ha siglato un accordo da 400 milioni di Euro per lo sviluppo del 5G

Nokia sta raggiungendo traguardi incredibili nello sviluppo di tecnologie per il 5G. La diffusione della rete mobile di quinta generazione si sta rivelando sempre più fondamentale a livello mondiale. Per questo Nokia avrebbe finalmente svelato le sue carte siglando un accordo con il Taiwan per ben 400 milioni di Euro.

Le attività dell’azienda finlandese sul territorio taiwanese consisteranno nell’installazione di antenne 5G e la fornitura di equipaggiamento al provider asiatico Taiwan Mobile. Prima di tutto verranno posizionate e configurate infrastrutture di rete 5G che lavoreranno assieme alle già esistenti antenne 4G. Soltanto dopo una prima fase di test e sviluppo si passerà a una connessione unica 5G.

Questo accordo durerà per tre anni e permetterà a Taiwan Mobile, grazie all’aiuto di Nokia, di garantire sia a singoli individui che alle aziende le performance migliori in ogni settore, che sia per lavorare o per automatizzare macchinari.

Le tecnologie create e fornite dal colosso delle telecomunicazioni finlandese competeranno ancor di più con quelle prodotte da Huawei (ma spesso contestate in Europa e negli USA) e quelle dell’altra azienda europea Ericsson, che ha anche battuto i record del concorrente cinese. Le ultime ricerche e sondaggi condotti da Ericsson hanno anche mostrato come il pubblico si aspetta un passaggio al 5G entro la fine del 2025, senza però sostituire la rete 4G.