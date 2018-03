Nokia Sleep disponibile da oggi in pre-ordine anche in Italia

Dopo il successo ottenuto a CES 2018, sono partiti i pre-ordini di, il sensore intelligente Wi-Fi che aiuta a migliorare la qualità del sonno, in attesa dell'arrivo ufficiale in store, previsto ufficialmente per il 10 aprile 2018 anche sul mercato italiano.

Come e quanto dormiamo? La qualità del riposo è un elemento fondamentale per avere una vita sana, ma passa sempre in secondo piano rispetto all'attività fisica e ad una corretta alimentazione.

È proprio per garantire il massimo benessere che è nato Nokia Sleep, un cuscinetto discreto, connesso tramite la linea Wi-Fi domestica, che si posiziona sotto il materasso ad altezza della zona lombare e fornisce informazioni sulla qualità del sonno dell'utente, per aiutare a migliorarlo. L'analisi è dettagliata e segue 4 parametri principali: durata e interruzioni, cicli del sonno (fasi leggere, profonde, fase REM) e il russare. Gli stadi del sonno sono rilevati in funzione dei segni vitali (ritmo cardiaco e respiratorio) e dei movimenti di chi lo utilizza, acquisiti attraverso il materasso dal sensore pneumatico.



Grazie alla sincronizzazione automatica con l'app Nokia Health Mate, gli utenti possano visualizzare lo Sleep Score in una scala di 100 punti ottenuti in base a durata, profondità, interruzione, regolarità, tempo per addormentarsi, per svegliarsi e possono anche visualizzare l'evoluzione e ricevere dei consigli personalizzati.



Un esempio è il programma "Sonno Smart", sviluppato appositamente per ottimizzare la qualità del riposo. Si tratta di guida per gli utenti durante un periodo di otto settimane, per aiutarli a capire le diverse tipologie di sonno e imparare ad avere una routine più bilanciata e regolare, soprattutto nell'alternanza tra i giorni feriali e il fine settimana. È dimostrato che con piccole migliorie al proprio comportamento e abitudini, gli utenti possono aumentare il loro sonno di 12 minuti ogni notte.



Ma non è tutto. Il dispositivo è molto utile anche per il controllo della smart home. Grazie alla compatibilità con il servizio IFTTT, infatti, funge da interruttore per gestire in modo automatico le luci, il termostato di casa etc., così da personalizzare e ottimizzare al meglio l'ambiente in cui si dorme. È possibile, per esempio, attivare la modalità silenziosa del proprio telefono nel momento in cui si va a dormire, oppure alzare le tapparelle o accendere le luci appena ci si sveglia.



E' possibile acquistare il dispositivo in pre-ordine sul sito www.nokia.com/health. Da giovedì 5 aprile sarà aggiornata l'app Health Mate e da martedì 10 aprile saranno aperte ufficialmente le vendite oltre che sul sito ufficiale, anche su Amazon.it e i negozi Euronics e le principali catene di distribuzione al prezzo al pubblico di 99,95€.