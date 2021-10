Nokia Smart TV con Android in offerta del 33% su Amazon: meno di 200 euro!

Oltre agli sconti di Amazon sui notebook da gaming di HP, che abbiamo già trattato su queste pagine, il noto portale e-commerce sta proponendo un'offerta interessante relativamente a un televisore smart low cost di Nokia.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio della promozione, il modello Nokia Smart TV 2400A viene proposto a un prezzo pari a 199,80 euro su Amazon tramite rivenditori. In parole povere, stando a quanto si può leggere nella versione nostra del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, il possibile risparmio è del 33%, dato che in precedenza il costo del prodotto ammontava a 299,90 euro e quindi lo sconto è di 100,10 euro. Insomma, può trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore economico che disponga anche delle classiche funzionalità smart.

In questo contesto, la scheda tecnica di Nokia Smart TV 2400A dispone del sistema operativo Android. Questo significa che non manca la possibilità di utilizzare applicazioni popolari come quelle di Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e YouTube, giusto per fare degli esempi concreti. Per il resto, è ovviamente presente il supporto allo standard DVB-T2. Tenete bene a mente, però, che il pannello ha diagonale di 24 pollici e risoluzione HD Ready, quindi si tratta di un modello non adatto esattamente a tutti.

Tuttavia, se state tenendo d'occhio i TV low cost, l'offerta di Amazon potrebbe risultare interessante, anche in virtù del fatto che non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro.