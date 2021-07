Nokia smentisce tutto: niente HarmonyOS, si resta sulla 'migliore esperienza Android'

Le indiscrezioni di ieri riguardanti lo smartphone Nokia top di gamma con HarmonyOS 2 a quanto pare hanno già una smentita: con una dichiarazione ufficiale, la società finlandese ha chiarito che non ci sarà spazio per altri sistemi operativi oltre Android, anzi si lavorerà per rendere l’esperienza ancora migliore.

Tale comunicato è giunto direttamente ai media cinesi tra cui The Paper, uno dei diversi siti Web del Dragone che hanno diffuso in rete la prima indiscrezione riguardante l’approdo del nuovo sistema operativo firmato Huawei su due presunti telefoni di fascia alta firmati Nokia, per ora chiamati dai tipster Nokia X60 e Nokia X60 Pro. Il marchio di proprietà di HMD Global ci ha messo poco a rispondere all’entusiasmo degli utenti cinesi e non solo, infine chiarendo che l’obiettivo della società rimane quello di “fornire la migliore esperienza Android possibile”.

Del resto, ieri avevamo già discusso delle possibili ragioni dietro la scelta di HarmonyOS 2, concludendo che il passaggio da Android non sarebbe stato proprio il massimo data la fama di Nokia e della esperienza stock estremamente ottimizzata che offre sui suoi dispositivi mobili. Ciononostante, l’azienda non ha dato alcuna smentita riguardo alle sorprendenti specifiche tecniche rumoreggiate, ovvero la batteria da 6.000 mAh e il sensore fotocamera principale posteriore da 200 megapixel. Che ci sia veramente qualcosa di grosso che bolle in pentola?

Ma a proposito di Nokia, lato telecomunicazioni l’azienda ha annunciato che porterà sulla luna torri 4G assieme alla NASA.