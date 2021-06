Nokia potrebbe sorprendere tutti: HarmonyOS e camera da 200MP sulla gamma X60?

Nokia ormai è nota per i suoi smartphone di fascia medio-bassa con sistema operativo Android stock, dispositivi affidabili ma non eccellenti o dalle prestazioni notevoli. Ebbene, secondo gli ultimi rumor presto le cose potrebbero cambiare radicalmente: la gamma Nokia X60 potrebbe essere un modello di fascia alta...con HarmonyOS!

A diffondere in rete questa indiscrezione è stato il sito asiatico ITHome, dove nelle ultime ore si è parlato della possibile conversione da Android al nuovo sistema operativo nato dagli sviluppatori di casa Huawei, anche se – per ora – solo sulla presunta serie ammiraglia che conterà Nokia X60 e Nokia X60 Pro. Come se non bastasse, si parla anche di qualche dettaglio tecnico: un sensore fotocamera primario da 200MP, display curvo e batteria da 6000 mAh.

Insomma, un balzo sorprendente rispetto al trend che abbiamo visto negli scorsi anni da parte dello storico brand sotto l’azienda madre HMD Global. Ma da cosa potrebbe essere dovuto questo salto? Una possibilità, seppur remota, consiste nel lancio della gamma Nokia X60 anche in Cina, dove HarmonyOS 2 è già un grande successo e verrà a breve adottato da altri brand minori oltre a Huawei; ciò risulterebbe però alquanto strano, dato che l’azienda finlandese gode di fama e notevole diffusione più in Europa che sul mercato asiatico.

Altra possibilità potrebbe essere la ricerca di un’esperienza simile a Windows Mobile ma di successo, un esperimento che vorrebbe tentare di rilanciare il brand tra i grandi marchi sul mercato proprio con HarmonyOS su più smartphone Nokia a partire dalla gamma X60; ma anche questa evenienza sarebbe decisamente scioccante, dato che Nokia è proprio nota per l’affidabilità dell’esperienza Android “vanilla”, senza personalizzazioni d’ogni sorta. Se, però, come da indiscrezioni dovesse limitarsi a un’esperienza nuova solo sulla serie top di gamma X60, allora si tratterebbe di un puro esperimento che, sulla carta, potrebbe veramente sorprenderci. Per ora consigliamo di prendere queste voci con le pinze, ma l’interesse non manca affatto.

Restando nel mondo Nokia, se ad aprile la società ha annunciato 6 nuovi smartphone sul mercato, a maggio ha confermato il rinvio degli aggiornamenti ad Android 11 per alcuni dispositivi specifici.