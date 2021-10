Nokia T20 ufficiale: Android 11 con 3 anni di update e display 10,4' da 239 Euro

Dopo il lancio dello smartphone Nokia G50 dal prezzo competitivo e dalle specifiche tecniche alquanto interessanti, grazie soprattutto al supporto 5G, HMD Global ha annunciato oggi il suo primo tablet Android Nokia T20 pensato per la fascia medio-bassa e con focus in particolare sul display.

A circa sei anni dal lancio di Nokia N1, il marchio finlandese ha finalmente introdotto sul mercato europeo Nokia T20, tablet alimentato dal processore Unisoc Tiger T610 accompagnato da 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di archiviazione interna espandibile fino a 512 GB. Sempre sotto la scocca troviamo una batteria da 8.200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15W.

Lato display figura un pannello da 10.4 pollici con risoluzione pari a 1200x2000 pixel, circondato da una cornice alquanto spessa ove figura anche una webcam da 5 megapixel collocata sul lato lungo del display; posteriormente, invece, troviamo un sensore unico da 8 megapixel. Viene assicurata anche la resistenza a polvere e acqua, come attestato dal certificato IP52; decisamente interessante, per la fascia di prezzo in cui viene collocato Nokia T20, la scocca interamente in alluminio.

Per quanto concerne il software, HMD Global ha affermato che l’esperienza resterà Android di serie nella versione Android 11 nativa, con supporto a due anni di importanti aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di aggiornamenti di sicurezza mensili.

Il tablet Nokia T20 è disponibile in preordine da oggi a partire da 239 Euro per il modello Wi-Fi da 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione, oppure 249 Euro per il modello LTE 4/64 GB. È possibile anche acquistare accessori come la cover Rugged Flip da 59,90 Euro o, in alternativa, un case Rugged da 39,90 Euro.