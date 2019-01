Nokia terrà la conferenza al MWC il 24 Febbraio, Nokia 9 Pureview in arrivo

A qualche giorno dall'annuncio ufficiale dell'evento di Nokia in programma al Mobile World Congress di Barcellona, HMD Global ci fornisce nuove indicazioni su ciò che andremo a vedere il prossimo 24 Febbraio.

Il licenziatario del marchio Nokia, infatti, ha diffuso alcuni teaser che lasciano intravedere qualche indicazioni sulle specifiche tecniche degli smartphone che andrà a presentare. E' indubbio che il piatto forte dovrebbe essere il tanto atteso Nokia 9 PureView. Come osservato da molti utenti, modificando la luminosità ed il contrasto dell'immagine che vi proponiamo in calce è possibile ottenere uno sguardo più ravvicinato alla configurazione delle quattro fotocamere posteriori, a cui si aggiunge un altro foro che però dovrebbe essere il flash. La quinta invece dovrebbe essere coperta dalla scritta "24 Feb 2019". L'invito, di fatto, conferma ciò che è emerso negli ultimi mesi riguardo la configurazione posteriore del comparto fotografico.

Il Nokia 9 PureView, alla luce di quanto trapelato ultimamente, dovrebbe essere basato sullo Snapdragon 845, schermo AMOLED da 5,99 pollici con risoluzione di 2960x1440 pixel, 6 gigabyte di RAM, 128 gigabyte di spazio di archiviazione ed Android 9 come sistema operativo. I teaser però mostrano un altro aspetto ancora non noto.

In un secondo poster viene mostrata la silohuette dello smartphone, e la cosa che salta immediatamente all'occhio non può non essere il foro frontale per la fotocamera. Nokia quindi potrebbe riprendere il design moderno che a quanto pare accompagnerà tutti i top di gamma del 2019, i quali elimineranno il notch a favore di una fotocamera frontale integrata in un "Punch Hole". Probabile però si tratti del Nokia 6.2, un altro smartphone che Nokia dovrebbe svelare al MWC.