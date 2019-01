Nokia: ufficiale l'evento del MWC. Nokia 9 Pureview in arrivo?

Dopo aver annunciato gli smartphone che saranno aggiornati ad Android 9 Pie, Nokia ha ufficializzato che sarà presente al Mobile World Congress di Barcellona, nel corso del quale terrà un keynote ufficiale.

HMD Global, il licenziatario del marchio Nokia, ha infatti confermato il tutto per bocca del Chief Product Officer, Juho Srvikas, che ha confermato l'indiscrezione già presente sul web da qualche giorno sul proprio account ufficiale Twitter.

Dettagli sull'orario d'inizio del keynote non sono noti, ma sappiamo che la data prescelta è quella del 24 Febbraio 2019, una data non casuale in quanto lo stesso giorno si terrà anche il keynote di LG.

Il piatto forte della serata potrebbe essere il Nokia 9 PureView, il cui lancio è stato già a più riprese ritardato e che finalmente potrebbe fare il suo debutto. Nella lista potrebbero figurare anche il Nokia 8.1 Plus e Nokia 6.2, ma in molti non escludono sorprese. Nokia storicamente al Mobile World Congress ha sempre presentato più dispositivi ed anche quest'anno non dovrebbero esserci variazioni.